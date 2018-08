Direkteinstieg: Die zusätzlichen fachlichen, methodischen und sozialen Fähigkeiten werden sowohl „on the job“ als auch in Weiterbildungsprogrammen vermittelt.

Einsteigen kann man in allen Leistungsbereichen sowohl im Projektmanagement im Hochbau, wie im Engineering, in der Infrastrukturberatung, aber auch in der Prozessberatung

Praktika an allen Standorten und in allen Bereichen; Einsätze von studentischen Hilfskräften

Den Mitarbeitern steht sowohl eine fachliche Karriere als auch der Aufstieg in Führungspositionen offen, z.B. in den Bereichen Stadtentwicklung, Flächenentwicklung, Hochbau, Bürgerbeteiligungen

DTZ Bürohaus an der Alten Oper , Neue Mainzer Straße 69-75, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069 92100-0, careers.germany@dtz.com, www.cushmanwakefield.com

Nach Ablauf des Trainee-Programms bietet sich je nach Vorlieben und Stärken der Einstieg in einen der Transaktions- oder Verwaltungsbereiche an.

In den Immobilienshops und Gewerbebüros gibt es Aufstiegschancen z. B. zum Senior Consultant oder in eine Führungsfunktion als Regionalmanager, Büroleiter oder Teamleiter. In der Unternehmens-zentrale in Hamburg ist die Weiterentwicklung zum Regionalmanager und Spartenleiter möglich.

Immobilienwirtschaft, Architekten, Betriebswirte, Volkswirte, Wirtschaftswissenschaftler

Duale Studiengänge und TraineeProgramme