Ist "Plaans" das ultimative Tool für Facility Manager? Bild: HOCHTIEF AG

Unter Hilfsmittel zur Steigerung der Produktivität gelistet, versprechen die Macher von Plaans ein leicht bedienbares Dokumentations-Werkzeug. Das soll im täglichen Arbeitsleben vor allem Architekten, Gutachter, Handwerker wie Facility Managern dienlich sein.

Mit Plaans ist beispielsweise bei einer Bau-Begehung nur eins erforderlich: das iPad. Für Android-Smartphones und Tablets ist die App leider nicht verfügbar. Unterstützt wird die Dokumentation von Fotos über Sprachmemos und Notizen bis zu Aufmaß- und Skizzenfunktionen. „Die App erleichtert meine Arbeit ganz enorm, umständliche Skizzen, Notizen und die Zuordnung von Bildern fallen weg“, ist Dipl.-Ing. Corinna Zeh, Sachverständige für Schäden an Gebäuden, vom Tool und seinen Möglichkeiten begeistert.

Wer wie Zeh des Öfteren auf Baustellen und Co. unterwegs ist, wird die App zu schätzen wissen. Die Devise „praktisch und simpel“ trifft es weitestgehend. Es lassen sich so Fotos auf den Bauplänen verorten inklusive Anzeige der Blickrichtung. Dazu passt dann der jeweilige Textkommentar – man weiß als Nutzer so hinterher genau, an welcher Stelle der Objektbegehung man was gesagt hat. Quasi ein zuverlässiges Gedächtnis vom Ort des Geschehens. Die erstellten Plansätze können in jedem gängigen Browser wie Firefox oder Chrome am Bürocomputer aufgerufen werden.

Bei Nutzern beliebt

Was Nutzern außerdem gefällt: „Ich habe die App bei einer Sanierung eines Wohngebäudes im Berliner Süden für die Dokumentation der Begehung und das Aufmaß eingesetzt. Es hat alles einwandfrei funktioniert. Ich konnte die Daten im Büro einfach übertragen und auf dieser Basis die Planungsunterlagen erstellen.“ Angenehm ist sicher schon in der Testversion die übersichtliche Oberfläche. Zudem gibt es keine projektabhängige Abrechnung wie bei etlichen anderen Apps dieser Art.

Was als Manko auffällt, sind mögliche Ungenauigkeiten beim Auslesen im Rahmen des Einsatzes optionaler Entfernungsmesser. Die App in der Grundversion ist kostenlos, als Vollversion sind 99,99 Euro fällig. Die App wird laufend aktuell gehalten.. Entwickler ist die Leipziger Mikavaa GmbH.

Zur App in Apples App-Store