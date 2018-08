In fast allen Unistädten lohnt sich der Einzug in eine Wohngemeinschaft. Die Mietpreise für WG-taugliche Wohnungen liegen um bis zu 32 Prozent unter denen für Single-Wohnungen. Das zeigt der Mietpreis-Check des Internetportals immowelt.de. Größtes Sparpotenzial bieten mittelgroße Städte, allen voran Karlsruhe, Trier und Gießen. Weiter

Studenten in Köln zahlten im Sommersemester 2012 im Schnitt 359 Euro Miete pro Monat für ihre Unterkunft. In München waren es 358 Euro. Damit ist studentischen Wohnen in diesen Städten teurer als anderswo in Deutschland. Das zeigt eine Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks. Weiter