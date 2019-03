WCM: Frank Roseen wird Mitglied des Vorstands

Die WCM hat ihren Hauptsitz in Frankfurt.

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verstärkt ihren Vorstand. Ab 1. September 2015 wird Frank Roseen (52) die Bereiche Akquisition und Finanzen als Vorstand (CIO/CFO) verantworten.

Roseen verfügt über Erfahrung im Management internationaler Konzerne. In den vergangenen 13 Jahren war er in leitenden Positionen bei GE Capital Real Estate tätig, zuletzt als Managing Director Germany & Central and Eastern Europe.

