Der Investor Valad Europe hat eine Logistikimmobilie am Hermsdorfer Kreuz erworben. Der Ankauf erfolgte für den "Valad European Diversified Fund" (VEDF), der in Büro-, Handels- und Logistikobjekte in Deutschland, Frankreich und Großbritannien investiert. Der Kaufpreis beträgt 23 Millionen Euro.