Unverzagt leitet Hamburger Dependance von Robert C. Spies

Bild: Robert C. Spies Marc Antonio Unverzagt

Marc Antonio Unverzagt (47) wechselt ab sofort in die Leitung der Immobilienberatung Robert C. Spies. Er war bisher als Senior Investment Consultant für das Unternehmen tätig und wird künftig den Bereich "Gewerbe und Investment" am Hamburger Standort verantworten.