Das erste Investment wurde in Köln getätigt Bild: Tim Caspary ⁄ www.pixelio.de

Die Immobiliengesellschaft DIC Asset startet mit dem "DIC Office Balance II" ihren dritten Spezialfonds. Der Fonds wird in deutsche Büroimmobilien investieren. Als erstes Investment wurde für rund 32 Millionen Euro das "Barbarossa Center" in Köln erworben.

Verkäufer ist ein internationaler institutioneller Investor. Das 60 Meter hohe Gebäude am Barbarossaplatz verfügt über eine gute Citylage. Es wurde 1972 erbaut und in den Jahren 2002 und 2013 saniert und modernisiert. Rund 13.300 Quadratmeter Mietfläche verteilen sich auf 19 Geschosse; sie sind an neun Mieter vermietet.

Das Zielvolumen des Fonds liegt zunächst bei 200 Millionen Euro und kann bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt aufgestockt werden.

Der Fonds wird für die Stuttgarter SV SparkassenVersicherung und die Helaba Invest mit Sitz in Frankfurt sowie für verschiedene institutionelle Investoren aufgelegt.



Mit rund fünf Prozent wird sich die DIC Asset AG als Co-Investor ebenfalls beteiligen; außerdem übernimmt sie auch das Asset- und Propertymanagement und führt die An- und Verkäufe durch. Wie bei den anderen Fonds fungiert die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft, Hamburg, als Service-KVG.

Zukäufe auch für "DIC HighStreet Balance"

Darüber hinaus hat die DIC Asset AG zwei weitere Einzelhandelsimmobilien über rund 27 Millionen Euro für den offenen Spezial-AIF "DIC HighStreet Balance" erworben. Die beiden Objekte in Düren und Wuppertal mit jeweils rund 4.000 Quadratmetern Mietfläche liegen in Einzelhandelslagen.

Bei den Transaktionen waren die Maklerunternehmen JLL, Cityjung und EKP-Projekt vermittelnd tätig. Damit erhöht sich das Ankaufsvolumen der DIC Asset AG im laufenden Geschäftsjahr 2014 auf rund 60 Millionen Euro.