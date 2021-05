Union Investment kauft erstes "Motel One" in den Niederlanden

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Das erste Motel One der Niederlande entsteht in Amsterdam

Union Investment hat die Projektentwicklung des ersten "Motel One"-Hotels in in den Niederlanden erworben. Das Objekt in Amsterdam soll Anfang 2015 fertiggestellt werden und wird das Portfolio des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa ergänzen.