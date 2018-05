Union Investment Real Estate hat in Rodgau in der Region Rhein-Main ein Logistikobjekt erworben. Die 14.871 Quadratmeter große Immobilie wird in das Portfolio des "UniInstitutional German Real Estate" eingebracht. Verkäufer ist eine Objektgesellschaft von Kolb+Partner und Biskupek Scheinert Moog sowie der Helaba Projektbeteiligungsgesellschaft für Immobilien mbH.Weiter