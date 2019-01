Union Investment kauft Büroobjekt in Texas

Union Investment hat das Büroobjekt "Research Park III & IV" in Austin (Texas) für den offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa gekauft. Verkäufer ist ein Fonds von DRA Advisors LLC mit Sitz in New York. Der Kaufpreis beträgt 103 Millionen US-Dollar.

Union Investment hat das Büroobjekt "Research Park III & IV" in Austin (Texas) für den offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa gekauft. Verkäufer ist ein Fonds von DRA Advisors LLC mit Sitz in New York. Der Kaufpreis beträgt 103 Millionen US-Dollar.

Die aus zwei Gebäuden bestehende Multi-Tenant-Immobilie verfügt über eine Mietfläche von rund 33.000 Quadratmeter und ist zu 100 Prozent langfristig vermietet.

Ankermieter des Objekts sind Visa USA und die Charles Schwab Corporation. Bei der Transaktion wurde die New Yorker Niederlassung von Union Investment von Metzler Real Estate beraten.

Im Juni 2012 hatte Union Investment für den UniImmo: Europa für rund 446,5 Millionen US-Dollar die Büroimmobilie "555 Mission Street" in San Francisco erworben. Geplant ist, weitere Immobilien in aufstrebenden US-Städten zu akquirieren, insbesondere in Chicago, San Francisco und Austin. Im Ankaufsfokus befinden sich Core-Objekte in der mittleren Preiskategorie.

Union Investment ist seit dem Jahr 1985 in den USA als Immobilieninvestor aktiv. Der Immobilienbestand umfasst aktuell acht Büro- und Logistikobjekte mit einem Volumen von rund 1,4 Milliarden Euro.