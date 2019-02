UniInstitutional-Fonds kauft Büroobjekte

Bild: Union Investment Büroobjekt "Space 20" in Darmstadt

Union Investment hat die ersten beiden Objektankäufe in Deutschland für den "UniInstitutional German Real Estate" beurkundet. Die in Darmstadt und Frankfurt am Main akquirierten Büroobjekte entsprechen der Zielstruktur des im Oktober 2012 aufgelegten offenen Immobilienfonds.