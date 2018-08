Der Asset Manager F&C Reit hat ein Fachmarktzentrum in Bremerhaven erworben. Verkäufer ist der Asset und Investment Manager Hahn Gruppe, der die Immobilie langjährig verwaltet und nun im Auftrag der Investoren veräußert hat. Die Immobilie wird in den Fonds "Best Value Germany II" (BVG II) eingebracht.

Der Asset Manager F&C Reit hat ein Fachmarktzentrum in Bremerhaven erworben. Verkäufer ist der Asset und Investment Manager Hahn Gruppe, der die Immobilie langjährig verwaltet und nun im Auftrag der Investoren veräußert hat. Die Immobilie wird in den Fonds "Best Value Germany II" (BVG II) eingebracht. Die vermietbare Fläche des Objekts beläuft sich auf 7.200 Quadratmeter. Hinzu kommen 340 Parkplätze. Ankermieter ist der Lebensmitteleinzelhändler Edeka. Weitere Mieter sind Aldi, Ernsting’s Family und die Bäckerei Engelbrecht. Der Verkauf wurde begleitet von Arina Real Estate. Der BVG II investiert in Einzelhandelsimmobilien in den Top-Lagen deutscher Mittel- und Großstädte mit einer Größenordnung zwischen fünf und 50 Millionen Euro. Das Ziel-Investitionsvolumen des Fonds beträgt rund 500 Millionen Euro. Verwaltet wird der BVG II von der Hansainvest Hanseatische Investment GmbH, die als Service-KAG fungiert.

Fachmarkt, Transaktion Schlagworte zum Thema: Immobiliendienstleister