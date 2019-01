Transaktion:: Axa Real Estate verkauft 21 Handels-Immobilien

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Axa Real Estate hat ein Bundle von 21 Einzelhandelsimmobilien in ganz Deutschland an eine internationale Kapitalanlagegesellschaft verkauft.

Axa Real Estate, europaweit tätige Immobilien- und Vermögensverwaltungsgesellschaft, hat im Kundenauftrag 21 Einzelhandelsimmobilien in Deutschland an die Firma Fairvesta Real Estate Fund verkauft. Der Käufer ist eine in Tübingen ansässige international tätige Immobilien- und Kapitalanlagegesellschaft. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.