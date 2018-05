Deka Immobilien hat für das Bürogebäude in der Wahlerstraße 2 in Düsseldorf einen Mietvertrag mit der Molkereigenossenschaft Arla Foods abgeschlossen. Das Unternehmen hat seinen deutschen Hauptsitz in dem Objekt und mietet langfristig rund 5.800 Quadratmeter Bürofläche an.Weiter