Tattersall-Lorenz übernimmt neue Beos-Mandate

Die Tattersall-Lorenz GmbH hat von der Beos AG das Mandat für das Property Management sieben weiterer Immobilien mit einem Gesamtvolumen von rund 140.000 Quadratmetern erhalten.

Ein Teil der Objekte, mit deren Verwaltung die Tattersall-Lorenz GmbH beauftragt wurde, hat die Beos AG erst kürzlich durch ihre Tochtergesellschaft Babau Regent LLC für eine internationale Investorengruppe erworben. Es handelt sich um multifunktionale Büro-, Produktions- und Lagergebäude in Köln, Essen und Hannover.

Die Gebäude in Essen und Köln sind vollvermietet, das Objekt in Hannover hat mit einem großen Anteil an unvermieteter Fläche noch Entwicklungsbedarf. Damit beläuft sich der Gesamtbestand der Immobilien, die Tattersall-Lorenz im Auftrag der Beos AG verwaltet, auf 24 Objekte mit einer Mietfläche von insgesamt rund 700.000 Quadratmeter.