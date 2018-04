Am österreichischen Immobilienmarkt bewegt sich etwas: Erst waren es Gerüchte, jetzt hat die Immofinanz die Absichten wahr gemacht und beteiligt sich mit 390 Millionen Euro am Wiener Börsenunternehmen S Immo – das entspricht 20 Euro pro Aktie und einem Anteil von 29,14 Prozent. Die S Immo ist an der Immofinanz ihrerseits mit zwölf Prozent beteiligt.Weiter