Sparkassenverband plant weitere Fusionen

Die Bausparkassen beklagen sich über die Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank. Das Bausparen werde "an den Rand des Abgrunds" getrieben, sagte der Chef des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, Peter Schneider, in Stuttgart. Andreas Zehnder vom Verband der Privaten Bausparkassen sieht die Erträge in Gefahr und Wüstenrot-Chef Bernd Hertweck gar das ganze Geschäftsmodell "massiv unter Druck".Weiter