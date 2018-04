Für den SEB ImmoInvest wurden in den vergangenen drei Jahren 35 Kaufverträge abgeschlossen Bild: SEB

SEB Asset Management hat den Verkauf von drei Immobilien in Berlin für knapp 300 Millionen Euro für den Offenen Immobilienfonds SEB ImmoInvest abgeschlossen. Neben zwei Hotels wechselte das knapp 10.300 Quadratmeter große Bürogebäude "Johannishof" in Berlin-Mitte den Besitzer.

Die Eigentumsübergänge erfolgten mit den Kaufpreiszahlungen Anfang April 2013. Das Grand Hyatt, Teil des insgesamt 19 Immobilien umfassenden Ensembles "Quartier Potsdamer Platz" und das Maritim Hotel im Botschaftsviertel am Tiergarten wurden an eine Tochtergesellschaft der Al Faisal Holding übergeben.

Das an die Rocket Internet GmbH vermietete siebengeschossige Bürogebäude "Johannishof" wurde von einem Berliner Immobilienfondsanbieter übernommen. In den Jahren 1907/08 errichtet, wurde die Liegenschaft in 2001 nach Sanierung und Modernisierung für den SEB-Fonds erworben.

Für den SEB ImmoInvest wurden seit Mai 2010 insgesamt 35 Kaufverträge abgeschlossen. In 2012 wurden rund 20 Prozent des Fondsvolumens (rund 1,3 Mrd. Euro bzw. 11,49 Euro je Anteil) an die Anleger ausgezahlt. Die nächste Auszahlung ist für Sommer 2013 geplant.