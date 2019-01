Schere bei Fondsrenditen geht weiter auseinander

In Deutschland investierte Fonds haben Fonds mit europäischem Fokus deutlich outperformt

In Deutschland investierte Fonds haben Fonds mit europäischem Fokus deutlich outperformt

Die Renditen der Spezialfonds (SFIX Index) und der Publikumsfonds (OFIX Index) lagen im 2. Quartal 2013 bei 0,1 beziehungsweise -0,2 Prozent. Die Performance der in Deutschland investierten Fonds übertraf dabei laut IPD Investment Property Databank die der europaweit investierten Fonds.

Zwölf neue Spezialfonds haben erstmalig am Index teilgenommen, damit nehmen 141 Fonds mit 33,1 Milliarden Euro Nettofondsvermögen (NAV) am IPD / BVI Spezialfonds Immobilien Index SFIX teil. Die Asset der deutschen Spezialfonds sind breit über Europa gestreut. Nach Fondsvolumen fließt etwa ein Drittel der Fonds in den Subindex SFIX Deutschland ein, während mehr als 50 Prozent des Volumens des Gesamtindex den SFIX Europa ausmachen.

Dabei haben die vorwiegend in Deutschland investierten Fonds die Fonds mit europäischem Anlagefokus in vier der vergangenen 26 Quartale zwischen Q1 2007 und Q2 2013 zum Teil deutlich outperformt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres lag die Gesamtrendite des SFIX bei 0,5 Prozent, während die Rendite des SFIX Deutschland 1,8 Prozent betrug, und der SFIX Europa auf -0,3 Prozent eingebrochen ist.

Über die mittleren Betrachtungszeiträume von einem, drei und fünf Jahren ergibt sich ebenfalls ein deutlicher Renditevorsprung, wobei die der SFIX Deutschland annualiserte Renditen zwischen 3,4 und 3,7 Prozent erzielte, während die Renditen des SFIX Europa in den Perioden zwischen -0,2 und 1,1 Prozent lagen.

Die Strategien der regionalen Asset Allokation unterscheiden sich innerhalb der Gruppe der SFIX Europa Fonds stärker als in der Gruppe der SFIX Deutschland Fonds, was dazu führt, dass auch die Spannbreiter der Fondsrenditen bei den europäisch investierten Vehikeln deutlich größer ist als bei den in Deutschland investierten Fonds. Die Fonds des oberen Renditequartils des SFIX Europa erzielten über die vergangenen zwölf Monate zwischen Q3 2012 und Q2 2013 4,2 Prozent oder mehr, während die Fonds des unteren Renditequartils -4,0 Prozent oder größere Verluste erzielten. Das obere Renditequartil der Deutschlandfonds lag hingegen bei 6,2 Prozent, und die Fonds des unteren Renditequartils erzielten 3,2 Prozent oder weniger.