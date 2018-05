Savills Investment Management (Savills IM) hat einen neuen Fonds für institutionelle Anleger aufgelegt. Der "German Retail Fund 2 - High Street Plus" wird in Einzelhandelsobjekte in "Prime-Lagen" deutscher Städte investieren. 30 Prozent der Investitionen sollen in Metropolen fließen, 70 Prozent in Mittelstädte. Der Kaufvertrag für das erste Objekt, ein Geschäftshaus in Regensburg, wurde bereits unterschrieben.Weiter