Savills UK hat die Akquisition des auf Investments in Central London sowie Asset Management spezialisierten Unternehmens Gresham Down Capital Partners bekanntgegeben.

Gresham Down Capital Partners bietet Investmentberatungs- und Vermittlungsleistungen mit Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien in Central London sowie Asset Management-Dienste an. Mitte Januar wird es zu Savills übersiedeln, wobei drei Teamkollegen im City-Büro und fünf weitere im Büro im West End ansässig sein werden. Stephen Down übernimmt die Funktion des Head of Central London Investment und wurde in das Commercial Board von Savills berufen.

Gresham Down betreut internationale und inländische Investoren sowie UK REITS und besonders vermögende Privatinvestoren. Zu den Kunden zählen Delancey, IVG, Aberdeen Asset Management, Starwood Capital, Santander, Société Générale, Rockspring und UBS.

In den vergangenen 24 Monaten begleitete das Team Transaktionen in London im Wert von ümehr als zwei Milliarden Pfund. Im Jahr 2011 war es für die irische Gruppe Warren and Partners beim Verkauf des Hauptsitzes von Goldman Sachs am River Court in der Fleet Street an die im Besitz von Joseph Lau befindliche Chinese Estates Holding für 280 Millionen Pfund tätig.