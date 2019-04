Sal. Oppenheim-Strafprozess

Bild: Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Luxemburg Der Prozess gegen Esch ist damit allerdings noch nicht zu Ende

Im Strafprozess um die Privatbank Sal. Oppenheim wird das Verfahren gegen den Immobilienmanager Josef Esch teilweise eingestellt. Er muss dafür insgesamt sechs Millionen Euro an die Staatskasse, an gemeinnützige Einrichtungen und an Sal. Oppenheim zahlen.