Business-Campus-Bogenhausen in München Bild: Rock Capital

Der Projektentwickler Rock Capital Group hat das Büroensemble Business-Campus-Bogenhausen in der Klausenburger Straße in München von der Bayerischen Hausbau erworben. Das Objekt umfasst eine Fläche von etwa 12.500 Quadratmetern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Beratungsunternehmen Colliers Schauer & Schöll München vermittelte die Transaktion. Das Objekt wurde ursprünglich als Headquarter von Coca-Cola in München genutzt. In der direkten Nachbarschaft befinden sich unter anderem die Zentralen der Süddeutschen Zeitung, Walt Disney Deutschland, Vodafone Süd und der Conditorei Kreutzkamm.

Im Objekt stehen noch etwa 8.500 Quadratmeter an attraktiven Büroflächen zur Vermietung zur Verfügung. Durch den direkten Anschluss an die Autobahn A94 und der Nähe zur Messe Riem sowie der Münchner Innenstadt gibt es Überlegungen ein Hotel am Standort zu realisieren. Erste Gespräche mit Hotelbetreibern werden bereits geführt. Diverse internationale Hotelbetreiber wie Accor, NH, Choice und Azimut Hotels sind bereits mit Hotels in der direkten Nachbarschaft vertreten.

Außerdem soll 2015 auf einem Nachbargelände ein Nordic Hotel mit zirka 200 Zimmern entstehen.