Bild: Corbis Am Aktienmarkt sind derzeit keine eindeutigen Trends erkennbar.

Der Juli brachte für die Aktienmärkte eine kleine Sommerrallye, obwohl die Wirtschaftsdaten widersprüchlich waren. Insgesamt erholte sich der Stoxx-600-Index für den breiten europäischen Aktienmarkt um 3,1 Prozent. Nicht überraschend blieben die defensiven Immobilienaktien etwas zurück. Der E&G ERIX-Index für europäische REITs gewann 0,6 Prozent an Wert hinzu. Ein Kommentar von Helmut Kurz, Leiter Immobilienaktien/REITs und Makrostrategie bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers.

Der Handelsstreit zwischen den USA und den großen Überschussländern – insbesondere China – überschattet weiterhin die Stimmung an den Aktienmärkten. Doch die erfolgreichen Gespräche zwischen EU-Kommissionspräsident Junker und US-Präsident Trump haben die Sorgen der Anleger gedämpft.

Belgische Unternehmen an der Spitze

An der Spitze der ERIX-Mitglieder lag der belgische Wert Cofinimmo SA, der sich beeindruckend von einer Kapitalerhöhung erholen konnte. Diese diente zur Finanzierung des Ausbaus seiner Bestände an Pflegeimmobilien im Wesentlichen in Deutschland. Seine Aktien legten um 6,1 Prozent zu. Die mäßig positiven Halbjahreszahlen brachten dann gegen Monatsende allerdings keine weiteren Impulse.

Auch die zweitplatzierten Warehouses de Pauw Comm VA stammen aus Belgien. Die Papiere dieses Vermieters von Logistikflächen stiegen um 5,9 Prozent. Die Aktien kletterten kontinuierlich bis zum Monatsende und nahmen damit die am 1. August publizierten guten Halbjahreszahlen vorweg.

Weiterhin Trend zu Logistik und Sondernutzungen

Auch die drittplatzierten Hansteen Holdings PLC aus England, mit einem Wertzuwachs von 5,6 Prozent, sind im Bereich der Logistikimmobilien aktiv. Hier halfen Verhandlungen über einen größeren Portfolioverkauf.

Damit setzte sich der Trend der letzten Quartale zu Gunsten der Nutzungsart Logistik und den Sondernutzungsarten fort. Klassische Nutzungsarten – insbesondere Einzelhandelsobjekte – blieben hingegen zurück.

Am meisten gaben die Aktien von NSI NV (Vermietung von Büros in den Niederlanden und Belgien) mit einem Rückgang von 4,3 Prozent nach. Trotz der Bekanntgabe von gut ausgefallenen Halbjahreszahlen ging es bergab.

Auch der zweitschlechteste Titel Vastned Retail NV, mit einem Kursrückgang um 3,8 Prozent, stammt genauso aus den Niederlanden wie der dritte Monatsverlierer, Wereldhave NV (minus 3,7 Prozent). Die entscheidenden Kursbewegungen fanden jeweils vor den wenig Überraschungen beinhaltenden Berichten statt.

Immobilienaktienmarkt im Überblick: Monat Juli 2018

E&G-ERIX Gesellschaft Land Marktkapital in Euro Schlusskurs Schlusskurs Performance TR [%] Monat 29.06.2018 31.07.2018 1 Cofinimmo BE 2.575.243.800 105,60 112,00 6,06% 2 Befimmo BE 1.314.771.600 52,80 51,40 -2,65% 3 WDP BE 2.583.757.900 108,40 114,80 5,90% 4 Merlin Properties ES 5.942.600.000 12,46 12,65 1,57% 5 Hispania ES 1.992.344.100 18,23 18,25 0,11% 6 Unibail-Rodamco-Westfield FR 43.956.213.900 188,55 189,85 0,69% 7 ICADE FR 6.171.202.200 80,30 82,80 3,11% 8 Gecina FR 11.112.167.300 143,30 145,90 1,81% 9 Klépierre FR 10.144.270.200 32,25 32,27 0,06% 10 Covivo FR 6.711.085.300 89,10 89,15 0,06% 11 Mercialys FR 1.410.193.300 14,91 15,32 2,75% 12 Land Securities GB 7.839.732.500 956,90 942,80 -1,47% 13 British Land GB 7.258.472.000 672,20 660,20 -1,79% 14 Intu Properties GB 2.653.325.300 180,20 174,60 -3,11% 15 Hammerson GB 4.630.124.400 522,60 521,80 -0,15% 16 Segro GB 7.544.795.700 669,40 665,00 -0,66% 17 Derwent London GB 3.906.432.200 3.106,00 3.123,00 0,55% 18 Londonmetric Property GB 1.472.875.200 185,00 188,20 1,73% 19 Great Portland Estates GB 2.261.399.400 714,40 715,90 0,21% 20 Hansteen Holdings GB 509.425.900 104,20 110,00 5,57% 21 Grivalia Properties REIC GR 867.798.200 8,60 8,57 -0,35% 22 Alstria Office REIT D 2.347.220.300 12,87 13,23 2,80% 23 Hamborner REIT D 725.430.600 9,11 9,10 -0,11% 24 Green-REIT IE 1.045.698.500 1,48 1,51 1,76% 25 Beni Stabili IT 1.713.542.600 0,75 0,76 0,60% 26 IGD IT 797.882.300 6,88 7,23 5,07% 27 Wereldhave NL 1.279.809.900 33,66 31,78 -3,72% 28 Eurocommercial Prop. NL 1.794.309.400 36,36 36,20 -0,44% 29 Vastned Retail NL 739.573.700 40,40 38,85 -3,84% 30 NSI NL 616.117.800 35,90 33,35 -4,31% 143.917.815.500

