Redefine kauft drei deutsche Shopping-Center

Bild: Tenkhoff-Properties Das Berliner "Schloss-Straßen-Center" gehört jetzt Redefine

Der Londoner Immobilieninvestor Redefine International hat drei Einkaufszentren in Deutschland von CMC Capital Limited-Fonds gekauft. Es handelt sich um das "Schloss-Straßen-Center" in Berlin, das "Bahnhof Altona Shopping"-Center in Hamburg und die "City Arcaden" in Ingolstadt.