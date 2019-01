Realogis baut Investmentgeschäft aus

Bodo Hollung (52) übernimmt die Geschäftsführung der neu gegründeten Realogis Real Estate GmbH mit Sitz in München.

Hollung ist als Geschäftsführer Ansprechpartner für institutionelle und private Investoren, Eigentümer sowie Projektentwickler.

Er war zuvor als Fondsmanager Real Estate Europa bei einem am Markt führenden Initiator geschlossener Immobilienfonds unter anderem für das Logistikportfolio und bei weiteren Fonds für die Restrukturierung großvolumiger Finanzierungen zuständig. Davor war er 2007 bis 2011 in unterschiedlichen leitenden Positionen in den Bereichen Asset Management und Fondsmanagement beim Logistikimmobilienspezialisten Garbe in Hamburg aktiv tätig.