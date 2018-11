Der Asset Manager Real I.S. hat für das Geschäftsjahr 2014 insgesamt rund 114 Millionen Euro an private Anleger ausgeschüttet. Mit einem Anteil von knapp 90 Prozent oder 101 Millionen Euro ist der Großteil des Volumens auf geschlossene Immobilienfonds zurückzuführen.

Der Real I.S. Grundvermögen investiert fortlaufend bis zum Ende der geplanten Platzierungsfrist Mitte 2016 in überwiegend gewerblich genutzte Immobilien unterschiedlicher Nutzungsarten in Deutschland.

