Ralph Jerey Bild: Opera One AG

Ralph Jerey (44) wurde zum neuen Vorstandsmitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Deutschland ernannt. Er arbeitet als Vorstandsvorsitzender der an der Frankfurter Börse gelisteten Immobilien AG Opera One.

Er verfügt über 21 Jahre Unternehmererfahrung in der Immobilienwirtschaft und ist seit 16 Jahren als Investor und Investment-Developer im Schwerpunkt Wohnen und Boarding tätig.

Die RICS ist der weltweit führende Verband für Fachleute im Immobilien- und Bauwesen.