Die Quantum Immobilien AG verkauft den Theresienhof in München an einen durch Invesco Real Estate gemanagten Spezialfonds der Investoren-KVG Institutional Investment Partners. Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, dass es gemeinsam mit der Investmentgesellschaft Blackstone drei Bürogebäude in München erworben hat, wo auch gerade die Expo Real stattfindet.Weiter