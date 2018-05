Die erste Zahlung kommt bis zum 15. Dezember Bild: iStockphoto

Der von der Leipziger Publity Finanzgruppe aufgelegte "Publity Performance Fonds Nr. 6" hat eine Auszahlung von rund 2,3 Millionen Euro angekündigt. Bis zum 15. Dezember sollen die betreffenden Anleger den Frühzeichnerbonus in Höhe von 601.420 Euro sowie die erste reguläre Auszahlung in Höhe von fünf Prozent erhalten.

Die Publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG hat bis zum Ende der Emissionsphase am 30. Juni mit 2.147 Anlegern ein Emissionskapital in Höhe von rund 33,4 Millionen Euro eingeworben.

Die Auszahlungen werden aus den Erlösen vorgenommen, die aus dem Verkauf einer

Immobilie und aus der Vermietung beziehungsweise Verpachtung von drei Immobilien erwirtschaftet worden sind.