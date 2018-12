Jörg Schürmann (40) wurde mit Wirkung zum 1.3.2012 zum Geschäftsführer der Jones Lang LaSalle (JLL) Corporate Finance GmbH in Deutschland bestellt.

Als National Director berichtet Schürmann direkt an Andreas Quint, EMEA-Chef Corporate Finance Jones Lang LaSalle. In seiner neuen Funktion wird Schürmann sich in erster Linie um die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche kümmern.

Schürmann war zuletzt Head of German Real Estate Advisory bei der Bank of America Merrill Lynch im Bereich Global Corporate & Investment Banking.