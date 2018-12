Roland Holschuh, Leiter Corporate Real Estate Management bei der Commerzbank, übernimmt zum 15.5.2012 das Ressort Real Estate Management im Vorstand der Commerz Real AG.

Holschuh wird damit Nachfolger von Hans-Joachim Kühl, der das Unternehmen verlässt. Dem Vorstand der Commerz Real AG gehörte Kühl (44) seit deren Entstehung im September 2007 an. Zuvor verantwortete er die Immobilienakquisition für die ehemalige Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft. Insgesamt war er 14 Jahre im Konzern tätig.

Holschuh (37) hatte die Verantwortung für das Management der betrieblichen Immobilien des Konzerns im Jahr 2009 bei seinem Wechsel zur Commerzbank übernommen. Im Fokus seiner bisherigen Aufgaben steht die Konsolidierung der internationalen Portfolien von Dresdner Bank und Commerzbank. Zuvor war er in der strategischen Managementberatung bei The Boston Consulting Group mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft und Financial Services.