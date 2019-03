Alexander Hubbard-Ford übernimmt ab sofort die Leitung des Bereichs Asset Management bei der Dr. Lübke GmbH in Berlin. Er folgt auf Andrea Jost.

Zu den Aufgaben des 45-Jährigen gehört die Akquisition sowie umfassende Beratung und Begleitung von Investment-, Asset Management- und Consultingmandaten seitens institutioneller Bestandshalter, Banken und Corporates.

Hubbard-Ford betreute zuvor unter anderem als Geschäftsführer bei Hornblower Fischer Immobilien Kunden bei Investitionen in den USA. Nach weiteren Stationen in führenden Positionen bei Regent Partners und HoBa US LP in Atlanta im Fonds- und Asset Management und als Vertriebsleiter bei Jamestown US Immobilien in Köln, verantwortete er mehr als vier Jahre die Geschäftsentwicklung der Falcon Oil und Gas Inc. in London.

Zuletzt war Hubbard-Ford bei der 3F Grund und Kapital GmbH & Co. KG für das strategische Anlagemanagement und Asset Management des Berliner Portfolios verantwortlich.