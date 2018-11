LaSalle Investment Management hat Roberto Carrera zum Head of European Financing bestellt. Er wird die europaweiten Kredit- und Finanzierungsvereinbarungen betreuen.

LaSalle Investment Management hat Roberto Carrera zum Head of European Financing bestellt. Er wird die europaweiten Kredit- und Finanzierungsvereinbarungen betreuen.

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf den Schlüsselmärkten Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Er berichtet an Jamie Lyon, Director of Finance and Operations für LaSalle Europa.

Carrera war zuletzt bei der PBB Deutsche Pfandbriefbank (ehemals Hypo Real Estate) in verschiedenen leitenden Funktionen tätig und unter anderem für die Umstrukturierung notleidender Kredite in Frankreich, Großbritannien und Deutschland verantwortlich.