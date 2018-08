Michael Haupt, seit 2006 Geschäftsführer und Country Manager von Bouwfonds REIM in Deutschland, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende Januar 2012.

Haupt wird nach eigenen Angaben eine neue Herausforderung im Projektentwicklungsbereich annehmen.

Bouwfonds REIM Berlin managt einen Bestand von 12.000 Wohnungen in 50 deutschen Städten sowie in Frankreich, den Niederlanden, Norwegen und Schweden. Seit dem Jahr 2008 ist der Offene Immobilienfonds „Bouwfonds European Residential" mit einem Fondsvolumen von aktuell 400 Millionen Euro am Markt. Darüber hinaus öffnete sich Bouwfonds REIM seit 2011 mit einem Fondshaus auch privaten deutschen Anlegern. Diese Aufbauarbeit wurde mit dem Scope Investment Award als „Newcomer" des Jahres honoriert.