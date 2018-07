LaSalle Investment Management hat Jon Zehner, zum Global Head of Capital Markets bestellt. Er übernimmt die neu geschaffene Funktion im März.

LaSalle Investment Management hat Jon Zehner, zum Global Head of Capital Markets bestellt. Er übernimmt die neu geschaffene Funktion im März.

Zehner wird in seiner neuen Funktion die globalen Aktivitäten von LaSalle im Zusammenhang mit der Kapitalbeschaffung, Produktentwicklung sowie großen grenzüberschreitenden strategischen Investitionen mit Partnern leiten.

Er war zuletzt in einer Führungsposition bei Area Property Investors. Davor war Zehner 28 Jahre bei JP Morgan Chase & Co, wo er eine Reihe von Führungspositionen bekleidete unter anderem Global Head of Real Estate Investment Banking. Er wird seinen Sitz in London haben und wird Mitglied des Global Management Committee von LaSalle werden und direkt mit Jeff Jacobson, CEO von LaSalle, zusammenarbeiten.