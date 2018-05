Sebastian Lohmer Bild: Patrizia

Sebastian Lohmer ist zum neuen Geschäftsführer der in Hamburg ansässigen Patrizia GewerbeInvest KAG berufen worden. Er folgt in dieser Position auf Martin Lemke, der zum 30. Juni aus der Geschäftsführung ausscheidet.

Lohmer (55) war zuletzt sieben Jahre als Geschäftsführer bei der KAG TMW Pramerica Property Investment GmbH in München tätig. Zuvor war er mehr als 25 Jahre in leitenden Funktionen in verschiedenen Immobilien-Investmenthäusern aktiv.

Lohmer wird bis zum 30. Juni gemeinsam mit Lemke die Geschäftsführung verantworten. Lemke (43) wird dann er eine Aufgabe in der Geschäftsführung eines auf Immobilieninvestments spezialisierten Family-Office wahrnehmen.