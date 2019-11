Patrizia-Fonds kauft 1.390 Wohnungen in deutschen Metropolen

Bild: Patrizia Immobilien AG Fließen ebenfalls in den Bestand des Patrizia-Fonds "Living Cities": Wohnungen im Düsseldorfer Quartier "Heinrich Heine Gärten"

Die Immobilien-AG Patrizia hat 1.390 Wohnungen in Deutschland gekauft. Investiert hat der neue europäische Wohnfonds "Living Cities" in Mehrfamilienhäuser in sieben Großstädten. Weitere Deals wurden in Skandinavien besiegelt. Damit sind die ersten 650 Millionen Euro angelegt.