30.05.2017 | Kon­solidierung

Gepokert wird nicht wirklich, aber um ein "um die Preise feilschen" könnte anstehen bei weiteren Übernahmen

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Erwerb der WCM durch die TLG könnte der Auftakt zu weiteren Übernahmen ge­werb­­licher Immobilienaktiengesellschaften sein. Die Branche befindet sich im Umbruch. Eine der größten Hürden für weitere Expansionen und Zukäufe dürfte jedoch das hohe Preisniveau sein. Sicher ist: Konsolidierung bleibt das Topthema der Immobilienkonzerne.

Gerade bei Wohnimmobilien-AGs drehte sich das Fusionskarussell mit rasantem Tempo. Allen vo­ran eilte Bran­chen­­pri­mus Vonovia. Die Übernahme der Deutsche Wohnen scheiterte zwar, dafür wird nun der 2,7 Mil­li­ar­den Euro teure Kauf der Conwert als Erfolgs­story ge­fei­ert. 2017 soll das ope­­­rative Er­geb­nis auf den Rekordwert von fast einer Milliarde Eu­ro steigen.

Solche Größenordnungen sind für die TLG Immobilien noch Zukunftsmusik. Doch mit der 450 Millionen Euro schweren Übernahme der WCM rückt sie – mit einem Im­mo­bi­lien­port­fo­lio von drei Milliarden Euro – der Nummer eins unter den Ge­wer­beimmobilien-AGs, Al­­s­tri­a Office REIT, auf die Pelle. Der TLG-Vorstand hat große Pläne und will offenbar mit wei­teren Zu­­käufen – womöglich noch in diesem Jahr – seine Marktposition weiter stärken.

Hierfür halbwegs lukrative Übernahmekandidaten zu finden, ist aber gar nicht so leicht. Im Fall der TLG könnte nach An­sicht von Marktkennern die Deutsche Mittelstands Real Estate (Demire) – Wert des Im­mo­bilienportfolios: rund eine Milliarde Euro – mit ganz oben auf der Kandi­da­ten­liste stehen. „Deren Im­mo­bi­li­enportfolio würde ganz gut zu TLG passen“, fin­det Ulf van Lengerich, Senior Ana­lyst von Solventis. TLG fokussiert sich vor allem auf die Nutzungs­­arten Büro und Ein­zel­handel in Wachstumsregionen wie Berlin, Dresden und Leipzig. Die Büro­im­mo­bilien von Demire befinden sich zum Teil in den gleichen Ziel­regionen.

Preisniveau bremst Expansionsgelüste

Eine immer größere Hürde für solche Expansionsgelüste ist das Preisniveau. „Der Kauf der WCM war kein Schnäppchen“, gibt Helmut Kurz, Leiter Immobilienaktien beim Bankhaus Ellwanger & Geiger, zu be­den­ken. Gerade für größere Im­mobilienportfolien müsse gegen­wär­tig tief in Tasche gegriffen werden. Hauptge­win­ner dürfte übrigens DIC As­set sein. Sie hält knapp 26 Pro­zent der WCM-Aktien. „Sie könnte beim Verkauf ihrer An­teile ei­nen Fi­nanz­er­trag von insgesamt bis zu 20 Millionen Euro realisieren“, rechnet Len­ge­rich vor.

Und vielleicht ist der TLG/WCM-Deal der Auftakt zu einer weiteren geschäftlichen An­nähe­rung zwischen TLG und DIC. „Die Hessen streben eine Änderung des Geschäfts­mo­dells vom Bestandsverwalter zum Fondsdienstleister an“, weiß van Lengerich. Das große Vor­bild hier­für ist gewiss Pa­tri­zia Immobilien. Die mana­gt – unter anderem für Versicherungen – ein Immobi­lien­portfolio von nahezu 20 Mil­­­li­arden Eu­­ro. Das eigene Im­mo­­bi­li­en­ver­mögen der DIC von mehr als zwei Mil­­liarden Euro be­stehe zu über 80 Prozent aus Bü­ro­im­mo­bi­lien und sei somit für die TLG inter­es­sant, resümiert Lenge­rich.

Rechtskonstruktion als REIT kann Unternehmens­­­käufe erschweren

Wie wird Alstria Office auf diese Herausforderung reagieren? Wahrschein­lich gar nicht. Laut van Lengerich erschwert deren Rechtskonstruktion als REIT Unter­neh­mens­­­käufe: „Bei der Übernahme der Deutschen Office musste diese erst in eine Personen­ge­sell­schaft um­ge­wan­­delt werden, um deren Immobilien im Paket er­wer­ben zu können.“ Auch die meis­ten an­de­­ren Ak­teure übten sich derzeit in punkto Übernahmepläne eher in Zu­rück­hal­tung. Van Lenge­rich: „Ef­­fi­zienz­gewinne liegen bei Gewerbeimmobilien – wegen der stär­ke­ren Dif­fe­ren­zie­rung der Ge­­­schäftsmodelle – nicht so offen auf der Hand wie bei Wohn­im­mo­bi­lien.“

Immobilienvermögen großer Gewerbeimmobilien-AGs

Name Immobilienportfolio (in Mrd. Euro) 1. Alstria Office REIT 3,1 2. TLG (plus WCM) 3,0 3. DIC Asset 2,2 4. Hamborner REIT 1,2 5. VIB Vermögen 1,1 6. Demire 1,0 7. Deutsche Konsum REIT 0,2

Quelle: Solventis Beteiligungen GmbH