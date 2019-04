New York City bleibt für Einzelhändler auch im 3. Quartal 2011 der teuerste Immobilienmarkt der Welt. Zu diesem Ergebnis kommt eine CBRE-Studie. Zudem konzentrieren sich Einzelhändler bei ihrer Expansion weiterhin auf die führenden Metropolen.

Insgesamt blieben die Mietpreise für Einzelhandelsflächen weltweit im dritten Quartal 2011 mit einem Rückgang von 0,6 Prozent fast konstant. In der Region Americas wurde ein Rückgang von 2,0 Prozent registriert, während sich das Preisniveau in den Regionen Asia-Pacific und Europe, Middle East and Africa nicht veränderte. Dies ist ein deutlicher Unterschied im Vergleich zur Situation Anfang des Jahres und ist zurückzuführen auf eine zunehmende Vorsicht der Einzelhändler bei ihrer Expansion.

New York City: Bis zu rund 15.000 Euro pro Quadratmeter

New York City bleibt für Einzelhändler auch im dritten Quartal 2011 der teuerste Standort der Welt. Für einen Quadratmeter werden in der Spitze 15.244 Euro jährlich gezahlt. Hongkong belegt mit 13.601 Euro pro Quadratmeter den zweiten und Sydney mit 9.823 Euro pro Quadratmeter jährlich den dritten Platz. London ist mit 7.134 Euro auf dem vierten und Zürich mit 6.799 Euro pro Quadratmeter jährlich auf dem fünften Platz. London hatte zuvor Platz fünf belegt. Der höhere Wettbewerb um Flächen im Londoner Westend führte zu einem Anstieg der Mietpreise im Jahresvergleich um 5,6 Prozent. München belegt im CBRE-Ranking Platz 13 und ist damit der teuerste Immobilienmarkt für Einzelhändler in Deutschland.

Trotz des Rückgangs beim Konsumlima in vielen Teilen der Welt halten die Einzelhändler an ihren Expansionsplänen fest. Die Region Asia verzeichnete dabei eine besonders starke Nachfrage nach Flächen, insbesondere in Singapur, China und Indien, während Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und Europa bei ihren Expansionsplänen vorsichtiger sind. Die US-Wirtschaft wuchs in den ersten sechs Monaten 2011 nur sehr gering und in Europa belastet die Staatsfinanzenkrise das Konsumklima.