Neuer Leiter der Lloyd Fonds-Immobilien-Abteilung

Timo Wolf (40) wird mit Wirkung zum 1. März 2013 Geschäftsführer der Lloyd Fonds Real Estate Management GmbH. Er übernimmt damit die Funktion von Hanno Weiß. Er kommt von der Polares Real Estate Asset Management GmbH.

Weiß hatte die Immobilien-Abteilung seit dem Jahr 2006 geleitet und ist Ende Februar in den Ruhestand gegangen. Er hat während seiner Zugehörigkeit zum Unternehmen elf Immobilienfonds mit den Investitionsschwerpunkten Deutschland und Holland auf den Markt gebracht. Der Vermietungsstand aller aufgelegten Immobilienfonds liegt aktuell bei 100 Prozent.

Wolf war in den vergangenen vier Jahren Geschäftsführer der Polares Real Estate Asset Management GmbH und Vorstand der TAG Gewerbeimmobilien-AG. Zuvor war er in verschiedenen Immobilienfirmen in leitenden Positionen tätig. Nun soll er die Immobilienabteilung der Lloyd Fonds AG weiter ausbauen und neben der Projektakquisition und Konzeption neuer Produkte das Asset Management der laufenden Fonds verantworten.