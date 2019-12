Neuer Head of Capital Markets bei Bilfinger Real Estate

Bild: Bilfinger Real Estate Birgit Lenzen

Birgit Lenzen hat zum 1. Januar die neu geschaffene Position des Head of Capital Markets beim Immobiliendienstleister Bilfinger Real Estate in Deutschland übernommen. Am Unternehmenssitz in Frankfurt am Main zeichnet sie ab sofort für die Leitung und den Ausbau des Bereichs Investmentberatung verantwortlich.