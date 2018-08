Der Investor Madison International Realty mit Sitz in New York, USA, hat den Frankfurter Bürokomplex "Trianon" Morgan Stanley Real Estate Investment gekauft. Weiter

Der Fondsmanager M&G Real Estate ernennt Olivier Vellay zum "Head of Investments" für Kontinentaleuropa. Er wird vom Pariser Büro aus tätig sein und an Tony Brown, Chief Investment Officer, berichten. Er wird bei M&G Real Estate Anlageobjekte sichten und neue Fonds sowie Spezialfonds entwickeln. Weiter

Transaktion: Allianz kauft Büroimmobilien in Mailand und Rom