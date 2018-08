Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Mondial plant weiteres Wachstum: 300 Millionen Euro sollen 20015 investiert werden

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Mondial will 2015 Immobilieninvestments mit einem Volumen von 300 Millionen Euro realisieren. Das Eigenkapital dafür wurde bereits eingesammelt. Rund 200 Millionen Euro sollen in Einzelhandelsobjekte sowie rund 100 Millionen Euro in neue Studentenwohnheime fließen.