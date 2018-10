Für Immobilieninvestoren bieten sich durch die Energiewende große Chancen im Sektor Energieinfrastruktur. Das ist Tenor einer IVG-Studie. Dieser neue Markt wird definiert durch die Komponenten Energieerzeugung, -speicherung und -transport.

Unter dem Titel „Investitionen in Infrastruktur – Chancen durch die Energiewende“ haben die Analysten einen umfassenden Überblick zu den potenziellen Infrastrukturen gegeben und deren Chancen-Risikoprofile untersucht. Der neue Markt wird forciert durch Trends: Reinvestitionsbedarf in Infrastruktur bei leeren Staatskassen, geringe Renditeerwartungen in den traditionellen Asset- Klassen sowie Kapitalbedarf bei bestehenden Infrastrukturanlegern.

„Hinsichtlich der Investmentcharakteristika zeichnen sich Infrastrukturanlagen grundsätzlich durch relativ hohe risikoadjustierte Renditen und eine geringe Korrelation der Performance-Entwicklung zu anderen Anlageklassen aus", sagt Thomas Beyerle, Head of Corporate Sustainability & Research bei der IVG. Sie eigneten sich somit wesentlich zur Diversifikation von Vermögensportfolios. Risiken bestünden unter anderem aufgrund der staatlichen Regulierung, Transparenz und Liquidität im Sinne von Umschlagshäufigkeit am Markt für Infrastrukturinvestments.

Weitere Ergebnisse der Analyse