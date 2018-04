In den Top 7 deutschen Büromärkten hat DIP – Deutsche Immobilien-Partner in den ersten drei Quartalen 2016 einen Büroflächenumsatz von rund 2,72 Millionen Quadratmetern registriert, zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, während in den fünf mittelgroßen Bürozentren ein Rückgang von zwölf Prozent verzeichnet wird. Savills kommt auf einen Umsatz von 2,56 Millionen Quadratmetern nur für die Top 6. Die Leerstandsquote ging in allen Märkten zurück.Weiter