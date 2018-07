Düsseldorf ist für Luxus- und Avantgarde-Retailer der wichtigste Handelsstandort in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt das Beratungsunternehmen CBRE.

Für internationale Brands ist die Rhein-Metropole nach Berlin der wichtigste Eintrittsmarkt in Deutschland. In keiner anderen Stadt dieser Größe eröffnen mehr Erst- und Zweitniederlassungen. Beispiele hierfür sind Abercrombie & Fitch, Brioni, Suit Supply, Lottusse, LeTanneur, 7 For All Mankind, Rivièra Maison und Michael Kors.

Die Königsallee dominiert nach wie vor das Vermietungsgeschehen. Die Luxuslage vereint mehr als die Hälfte aller Anmietungen im Jahr 2011 auf sich. Herausragende Neuanmietungen sind Abercrombie & Fitch, Michael Kors im Breidenbacher Hof, Emporio Armani und Napapijri sowie Philipp Plein im Sevens, Brioni im Kö-Center und Suit Supply im Haus Kö-Blick.

Aufstrebende Lagen befinden sich laut CBRE im Quartier rund um die Grabenstraße, das bei Niveau- und Avantgarde-Konzepten derzeit beliebt ist. Vorteile der Lage sind die Nähe zu progressiven Modelabels sowie moderate Mietpreise. Neuzugänge vor Ort sind beispielsweise 7 For All Mankind, LeTanneur und Lottusse. Trotz der U-Bahnarbeiten für die Wehrhahnlinie werden Primark, Sport Scheck und Sportarena die östliche Schadowstraße stärken. Gina Tricot startete in Düsseldorf gleich mit zwei Stores – in der Flinger Straße und der Schadowstraße. Die Gegend um den Carlsplatz entwickelt sich zunehmend zum Quartier für individuelles Einkaufen und zieht damit nationale und internationale Retailer an.

Zudem kehrt Breuninger mit einem Luxuskaufhauskonzept nach Düsseldorf zurück und wird Hauptmieter im Kö-Bogen. Dieses wird der Adressqualität des Standorts gerecht. Als weitere Mieter sind Apple und Hollister im Gespräch. Auf die Attraktivitätssteigerung reagieren auch die Shopping-Center in der Innenstadt. Die Kö-Galerie und das Sevens in der Königsallee stehen kurz vor Beendigung der Revitalisierung. Saturn erweitert massiv im Sevens, die Kö-Galerie gewinnt mit Jacadi, Aigle, Wellendorff, Thomas Sabo neue Konzepte.

Die Spitzenmiete in Düsseldorf liegt derzeit bei 230 Euro pro Quadratmeter monatlich und wird auf der Königsallee erzielt.