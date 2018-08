Investoren: Bundesbank verkauft Kreditpaket "Excalibur" an Lone Star

Die Deutsche Bundesbank hat das Anleihenpaket "Excalibur" an den Investor Lone Star verkauft, wie die Notenbank am Freitag in Frankfurt berichtete. Das Gesamtvolumen des Deals habe einen Nennwert von 1,4 Milliarden Euro. Weiter