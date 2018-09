Die Bewertung des Londoner KGAL-Portfolios durch DTZ belegt zweistellige Wertzuwächse der Fondsobjekte Francis House aus dem PropertyClass England 1 (nach drei Jahren 30%) und 30 Park Street (England 2, nach zwei Jahren 15%).

Die Bewertung des Londoner KGAL-Portfolios durch DTZ belegt zweistellige Wertzuwächse der Fondsobjekte Francis House aus dem PropertyClass England 1 (nach drei Jahren 30%) und 30 Park Street (England 2, nach zwei Jahren 15%).

Die Gebäude profitieren sowohl von den guten Mietprognosen für London – die Sachverständigen von DTZ sehen die Mieten bis zum Jahr 2015 jährlich um um fünf Prozent steigen – als auch von der hohen Nachfrage für Immobilien in zentraler Lage.

Vor diesem Hintergrund ist auch für die Immobilie 60 Gracechurch Street – PropertyClass England 3 – mit dem Hauptmieter Allianz Services (UK) eine Wertsteigerung zu erwarten. Der dritte Englandfonds der KGAL befindet sich aktuell in der Platzierung.

London 2012: Im Zeichen von Google, Apple und Olympia

Eine Vielzahl global agierender Konzerne ist mit einer Niederlassung in der britischen Hauptstadt vertreten oder wählt sie als Europazentrale. Mieter wie Google, Facebook oder Skype sorgen für eine weiter wachsende Flächennachfrage. Alleine die drei genannten Unternehmen suchen aktuell Flächen von über 80.000 Quadratmetern in London. Vom 27. Juli bis 12. August 2012 wird zudem der Sport an der Themse dominieren – die Olympischen Sommerspiele 2012 machen den Austragungsort London für kurze Zeit zum Nabel der Welt.

Indexierung der Mieten üblich

Die Indexierung der Mieten ist in Großbritannien üblich. Eine Anpassung findet nur nach oben statt. So sieht beispielsweise der Mietvertrag mit Allianz Services (UK) Limited – Laufzeit bis zum Jahr 2026 ohne Kündigungsoption – als Hauptmieter des PropertyClass England 3 der KGAL zwei Mietanpassungen nach oben vor. Für die erste Anpassung in 2016 wurde eine feste Mindestmietanpassung vereinbart. Darüber hinaus üblich in Großbritannien: Der Mieter kümmert sich um Versicherung, Instandhaltung und andere Fragen rund um die Immobilie.

Investoren profitieren außerdem vom Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Großbritannien und Deutschland: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind steuerfrei. Die Fondsimmobilie 60 Gracechurch Street liegt im Herzen der City of London und liegt unmittelbar am zentralen Knotenpunkt des Londoner U-Bahn-Netzes.