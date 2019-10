LaSalle kauft Wohn- und Geschäftshaus in Ingolstadt 

Die neuerworbenen Immobilie liegt in der Ingolstädter Innenstadt

Die neuerworbenen Immobilie liegt in der Ingolstädter Innenstadt

Die LaSalle KAG hat für den von ihr gemanagten LaSalle E-Regi Spezialfonds eine Einzelhandelsimmobilie in der Ludwigstraße in Ingolstadt erworben. Die Acrest Property Group GmbH hat das Wohn- und Geschäftshaus im Auftrag der Bruce Ingolstadt B.V. verkauft.

Das Objekt befindet sich in 1A-Lage mitten in der Fußgängerzone und hat eine Fläche von zirka 4.500 Quadratmetern. Das Gebäude ist vollständig an zwei Mieter vermietet.

Die LaSalle Investment Management KAG strebt mit den bestehenden Mittelzusagen ein Investitionsvolumen von 600 Millionen Euro an, das in Büro- und Einzelhandelsimmobilien in sehr guten Lagen mit langfristigen Mietverträgen investiert werden soll. Geografisch liegt der Fokus auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Skandinavien.